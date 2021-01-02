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Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. Terim ayrıca insan sağlığının her türlü başarıdan önemli olduğunu ifade etti.

Spor 02.01.2021, 09:43
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Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Omar'ı hastanede ziyarete geldi. Terim, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Omar'ın çok önem verdikleri bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Dün akşam da çocuklar ve Abdurrahim Bey ile beraber buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem vermiş olduğumuz bir oyuncumuz. Hep saha dışı hem saha içi. Bizim için çok kıymetli.

Şimdi kendisi ile tekrar görüştüm biraz. Kendisine de bütün duygu ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık. Galatasaray Kulübü ve bizler, elimizden gelen her şeyi onun için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan zaten kimsenin herhangi bir şüphesi yok. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah onun lehine işleyecek. Kolay bir hadise atlatmadı. Biz, oyuncularım, yöneticilerimiz, tüm Galatasaray ve tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ihtiyacı var. Dualarına ihtiyacı var. Açıkçası ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik. Ama yaşam içerisinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz.

Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olaya başka türlü de herhangi bir bakış açısından bakmaya gerek yok. Nasibimizde 2020, 2021 yılını hastanede geçirmek varmış dün. Herkesin duyguları aynı. Bu sevgi dolu yaklaşımız, bu gönülden isteğimiz yerini bulacaktır. Omar'a da manen bir destek olacaktır. O da şu anda bunun bilincinde. İnanıyorum ki birkaç günlük analizler, birkaç günlük doktorların yapacağı bazı testler onu lehine işleyecektir. Güçlü bir bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvel sağlığa kavuşur. Galatasaray oyuncusu hiçbir yerde kaybetmek istemez ama böyle hadisede de 'Talihsizliğe bak, oyuncumuz eksildi' de demez. Bizim için insan sağlığı her türlü başarıdan, her türlü sıralamadan önemlidir. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini hissediyoruz. Yoksa başka bir şey için değil. Dünden bir hiçbirimiz iyi değiliz" şeklinde konuştu.

Son dönemde futbolcuların yaşadığı sakatlıklar ve talihsiz olay karşısında nasıl hissettiğinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir anlayışa sahibim. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha beteri vardır. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah'a şükretmek lazım, isyan etmemek lazım. Çünkü dün bunu daha kötüsü var mıydı? Vardı. Buna yetinmek lazım. Yoksa iki defa aynı yerden Emre'nin ayağı kırıldı.

Üçüncü Muslera'nın. Bu sayabiliriz. Bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, kötüleri, bizi üzecek sarsacak hadiseler olabilir miydi. Çok şükür olmadı. Olan ile savaş vereceğiz. Ben hayatım boyunca öyle davrandım. Kendi başıma gelenlerde de, ailemin sıkıntılarında da kendi oyuncularım veya başka oyuncular içinde aynı şeyi düşündüm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an evvel uğraşmak lazım. Bu endişe ve kahır, moral olarak insanı kötü yerlere götürür. Onun için hep bu açından bakıyorum" diye cevap verdi.

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