Fatih Terim o oyuncu için yönetime baskı yapıyor!

Kulübü Sassuolo'da formasından uzak kalsa da, Milli Takım’da çok iyi bir performans ortaya koyan Kaan Ayhan, Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Teknik patron Fatih Terim'in, Ay-Yıldızlı ekibimizin Norveç'i mağlup ettiği maçtan sonra bir kez daha Galatasaraylı yöneticileri arayarak, 26 yaşındaki savunmacının transferiyle ilgili talebini dile getirdiği öğrenildi. Yaz döneminde de oyuncuyla anlaşma sağlanmasına rağmen, 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma ücreti ödenmediği için, transferi gerçekleştiren taraf Sassuolo olmuştu. Ancak Kaan, İtalya'da aradığını bulabilmiş değil. Ayrıca milli oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine olan pozitif yaklaşımı da devam ediyor.

Luyindama'nın yerine Kaan

Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan kulübüyle bonservis pazarlıklarına en kısa sürede başlamaya hazırlanıyor. Devre arasında yapılan kiralama görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. Galatasaray cephesi bu defa Kaan'ın bonservisi konusunda tüm şartları zorlayacak. Terim, Kaan Ayhan'ı sağ stoper olarak kullanıp Luyindama'nın satılmasını istiyor. Daha önce İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen Kongolu savunmacının satışından gelmesi muhtemel parayla hem Kaan'ın bonservisinin alınması hem de üste diğer maliyetleri karşılayacak bir paranın kalması planlanıyor.

Kısa süre önce mesajı verdi

İnternet üzerinden hem oyun oynamayı hem de oyun yayıncılığı yapmayı çok seven Kaan Ayhan, bir süre önce yine bir canlı yayında takipçileriyle sohbet ederken, Galatasaray'a transferi hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı. Fatih hoca, gelecek sezon oluşturmak istediği güçlü yerli iskeleti hedefi doğrultusunda, Kaan transferini çok önemli bir adım olarak görüyor. Gurbetçi oyuncuyla Galatasaray dışında başka Türk kulüplerinin ilgilendiği de gelen haberler arasında.

Kaynak: Fanatik