Fatih Terim: O ismi istedik ama...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu 4. hafta maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transfer ile ilgili de konuştu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer dönemi istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum.