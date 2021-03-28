Fatih Terim: Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza...

Profil fotoğrafını değişmişti

Önceki gün kişisel sosyal medya hesabının profil fotoğrafına terazi koyarak, 'adalet' vurgusu yapan tecrübeli hoca, göre isyan bayrağını iyice açtı. En ufak hareketinde ceza verilmesi için fırsat kollandığını belirten deneyimli çalıştırıcı bu durumun artık can sıkmaya başladığını söyledi.

"Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza... "

Fanatik'in derlediği habere göre Terim, "Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza... Diğer hocalar neler yapıyor, neler diyor ceza almıyor.

''Biz en ufak hareketimizde ceza alıyoruz"

Biz en ufak hareketimizde ceza alıyoruz. Saha içinde gerginlik olabilir, tartışabiliriz. Sonrasında zaten adam geldi, özür diledi. Her şeye böyle ceza mı verilir, eğer verilecekse herkese aynı şekilde verilmelidir!" dediği öğrenildi.

Yönetim sessiz kaldı

Terim'in sosyal medya hesabından terazi fotoğrafı paylaşması sonrasında birçok Galatasaraylı taraftar da tecrübeli hocaya aynı paylaşımla destek verdi. Hatta kaptan Muslera da geç saatlerde sosyal medya hesabına terazi fotoğrafı koydu.

Terim'in bu tepkisi gündem olurken, Sarı-Kırmızılı yönetimin sessiz kalması dikkat çekti. Kulüpten herhangi bir paylaşım ya da açıklama yapılmazken, yönetim sadece cezaya itiraz olarak Tahkim Kurulu'na başvurdu.