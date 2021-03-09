Fatih Terim'in istediği yıldız isim Trabzonspor yolcusu

Milliyet'te yer alan habere göre Fatih Terim, Edin Visca'yı takımda görmek istediğini belirtti.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

Tecrübeli hoca, devre arası transfer döneminde basın toplantısında bahsettiği yıldız futbolcu ile sezon sonunda tekrar görüşülmesini istedi.



Uzun yıllar Süper Lig'de görev alan ve bu lige birçok kez damga vuran Visca, Aslan'ın yaz transfer döneminde görüşeceği ilk futbolcu olarak öne çıkıyor.

VİSCA: TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM

Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Visca'nın Trabzonspor yönetimiyle İstanbul'da yaptığı görüşmede yeni sezonda Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Visca görüşmede şunları söyledi; ''Başakşehir kulübüne uzun yıllar hizmet ettim ancak ben çoşkulu bir taraftar önünde oynamak istiyorum, Trabzonspor taraftarının çoşkulu olması benim çok hoşuma gitti. Kaliteli oyunculara sahip olan Trabzonspor'da önümüzdeki sezon bordo mavili formayı giymeyi çok isterim'' dediği öğrenildi.