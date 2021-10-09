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Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
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Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı

Fatih Terim'in ocak ayında istediği transferler için kesenin ağzı açıldı. Bu transferlerin gerçekleşmesi için 15 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Deneyimli hoca, özellikle orta saha vurgusu yaptı. Ayrılması muhtemel isimlerle birlikte bütçede biraz daha rahatlama olacak. Ocak dönemi Galatasaray için çok hareketli geçecek.

Spor 09.10.2021, 12:23
Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı

Aslan, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı. Yaz döneminde kesenin ağzını açan yönetim, bir kez daha fedakarlık yapacak. Fatih Terim'in istediği takviyeler için 15 milyon euroluk bütçe ayrıldı.

 

İLK HEDEF GEDSON

Terim'in en çok istediği isim Gedson. Orta sahada iki yönü oynayabilecek, bağlantıları sağlayacak ismin yokluğunu çeken Terim, bütçenin büyük bölümünü Gedson'a ayırdı. 7-8 milyon euro civarında bir para Gedson'a verilecek.

Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Fatih Terim'e tam 15 milyon euro

BEK VE KANAT

Orta saha dışında sağ bek ve kanat transferi yapılacak. Forvette de oynayabilen kanat oyuncularına bakılıyor. Devre arasındaki 15 milyon euroluk harcamayla, Galatasaray'ın bu sezon transfere ayırdığı toplam ücret 40 milyon euroya ulaşacak.

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