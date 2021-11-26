banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz" dedi.

Spor 26.11.2021, 00:58
Fatih Terim: "Güzel bir gece oldu, garantiledik, namağlubuz ve baştan beri lideriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya’yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Başarılı işler yapmış bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı söylemiştim. 25 ay sonra 4 gol yediler. Dün taraftarımızın etkisini söylemiştim. Oyuncularımızla beraber olduğu zaman Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim. Bugün de o oldu. Bugünkü futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Az düdük çaldı. Oyun içerisinde belki top onlarda daha fazla gözükse de oyunun genel hakimiyeti bizdeydi. Yüksek tempoda maç oynadık. Zaman zaman pres yaptık. Çok da başarılı da olduk. Topu geri kazanmada çok başarılıydı. Bugün son yılların en iyi geçiş oyunun oynadık. Çabuk hücumlarla bayağı pozisyon yakaladık. Dinamik takım görüntüsü verdik. Çok kaliteli kadrosu var. Merkezimiz mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Bugün evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim. Bugün çok mutluyum. Giren, çıkan oyuncularımız övgüyü hak ediyor. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz. Önemli bir takım, önemli kadro. Önemli bir hoca. Sonuç tarihi bir galibiyet bence" diye konuştu.

"Lazio ile kıran kırana bir maç olacak"

Grubun son maçında deplasmanda oynanacak Lazio karşılaşması için de konuşan Terim, "Bu grubun Şampiyonlar Ligi grubu olduğunu, o ayarda olduğunu baştan söylemiştim. Herhalde hak vermişsinizdir. Lazio ve Marsilya iyi takımlar demiştim. Lazio bize yetişti. Saha avantajı var. Bizim puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Lider başladık, lider gidiyoruz. 14 puanla Roma’ya gidebilirdik. Ciddi kıran kırana maça gidiyoruz. Çok iyi bir takıma gidiyoruz. Müthiş hocaları olan bir takım. İyi bir maç olacak. Her yerde herkesle oynayabiliriz. Kazanırız, kaybederiz ama oyun anlayışımızı her geçen gün biraz daha ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık"

Mücadelenin hakemleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Evet seyircilerimizin olayından sonra çok teşekkür etti, orta ve dördüncü hakem. UEFA yetkilisi de teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim seyircimize bizi dinlediği için. Sahaya bir şey atmak bize bir şey kazandırmaz. Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık. O konuya pek girmek istemiyorum. Bugünün keyfini sürmek istiyorum. Cezalarımız da açıklansın. Gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz. Maçın hakemi harika bir maç yönetti. İlk defa bizim maçımızı yönetti. Benim Avrupa’da kulüp bazında oyundan atılmışlığım yok. İtalya’da bir tane atıldım. O da Türk hakem tarafından" ifadelerini kullandı.

"Feghouli çok iyi profesyonel"

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’nin iyi bir profesyonel olduğunu belirten Fatih Terim, "Hocanız sizi oynatmayacak, bazen kenarda ısınmaya bile göndermeyecek, siz hiçbir şey olmamış gibi profesyonelce ne suratınızı asacaksınız ne üzüldüğünü belli edeceksin ama çalışacaksınız. Saygı bekleyen insanların önce kendinin saygılı olması lazım. O tip oyunculara saygı duyuyorum. Bu profesyonelliği beni çok etkiliyor. Samimi sevgi ve saygı var. Hocanın bildiği var diyen profesyonel. 5 dakika konuştuk. O günden beri oynamaya başladı. Her geçen daha da iyi olacak. Sahanın içerisinde bu tip profesyonellere ihtiyacımız böyle genç takımda. Feghouli’ye teşekkür ederim. Futbolu nasıl oynarsa oynasın kalbini ve niyetini bildiğim için ben de ona saygı duyuyorum. Çok kötü zamanlarda da onu oynattım. Kötü zaman biz varız zaten. Galatasaray da mesela bizi iyiyken çağırdı. Onun için onların kötü zamanlarında yanlarındayım. Oyuncuları yönetmek hiç kolay değil" açıklamasında bulundu.

"Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç"

Bugün oynanan futbolu değerlendiren başarılı teknik adam, "Bugünkü maç, oynadığımız futbol bu sezonki oynadığımız birçok iyi maçlara oranla en iyisi bu. Oynama düşüncemize en yakın futbolu oynadık. Ama bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Güzel goller de yemedik. Ben onlara çirkin gol diyorum. Sevindirici olan çok pozisyona giriyoruz. Türkiye liginde en çok pozisyona giren biziz. Devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Bu oyunu tabii ki geliştireceğiz. Bunu oynamak önemli bir şey. Marsilya, Avrupa’nın en iyi kadrosuna ve en iyi hocalarından birine sahip. Kolay bir takım değil. Bunun üstüne koyarak gitmemiz lazım. Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç bu" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7