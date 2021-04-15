Fatih Terim Göztepe maçı sonrası Mustafa Cengiz'e cevap verecek

Süper Lig'de şampiyonluk şansı düşük de olsa devam edenGalatasaray'da, yönetim kanadında patlayan büyük krizin gölgesinde antrenmanlar sürüyor.

Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte, Başkan Mustafa Cengiz'in oyuncuları hedef alan sözlerinin ardından bazı isimlerin idmana bile çıkmak istemediği ileri sürülmüştü. Teknik patron Fatih Terim'in araya girmesiyle, provalar aksamadan devam etti. Ancak hem Terim'in hem de oyuncuların, İzmir'deki karşılaşma sonrası Cengiz'e olan tepkilerini dile getirmeye hazırlandıkları öğrenildi. Fatih hoca, hem maç öncesinde hem de maç sonrasında yayıncı kuruluşa vereceği röportajda ve basın toplantısında bu konudaki rahatsızlığını ifade etmeyi hedefliyor.

Takımını motive ediyor

Cengiz'in sert çıkışı, bir diğer taraftan Florya'daki ölü toprağını da atmış oldu. Başkan'a karşı mesaj vermek isteyen oyuncular kenetlenmiş durumda. Fatih hoca da mevcut havayı pozitife çevirmek için öğrencilerini galibiyete motive etmeye çalışıyor. Florya'da artık Göztepe deplasmanına sezonun kırılma noktalarından biri gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)