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Fatih Terim Galatasaray'a veda etti!

Sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurul nedeniyle Galatasaray'daki görevine 'etik' gereği veda etti. Yeni gelecek yönetim başka bir hoca ile çalışmak isterse Fatih Terim boşta kalacak.

Spor 17.05.2021, 10:54
Fatih Terim Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray'da sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Fatih Terim, önceki dönemlerde olduğu gibi göreve gelecek olan yönetimin hoca konusunda şeffaf ve sağlıklı karar alması adına Florya’daki mesaisini noktaladı.

Malatya maçının ardından "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. Her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Terim ailesi ile birlikte tatil için Bodrum’a gitti.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre artık teknik direktör konusunda kararı haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurulu kazanan Galatasaray başkanı belirleyecek. Galatasaray’ın yeni başkanı, Fatih Terim ile devam etmek isterse projesi, düşünceleri ve planlamasına göre tecrübeli hoca kararını verecek. Sarı kırmızılılar başka bir teknik adam ile çalışmak isterse de bu konuda önü açık olacak.

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