banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama

Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı

Teknik Direktör Fatih Terim, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırdı. Terim, heykeltıraşla birlikte aslan heykelinin yanında poz verdi.

Spor 17.06.2021, 22:25
Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı

Teknik Direktör Fatih Terim, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırdı. Terim, heykeltıraşla birlikte aslan heykelinin yanında poz verdi.

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’ndeki evi için 2 adet aslan heykeli yaptırmaya karar verdi. İlçede yaşamını sürdüren heykeltıraş Hasan Cingiz ile irtibata geçen Terim, heykeltıraşı atölyesinde de ziyaret etti.

Bodrum’da birçok ünlüye heykel sanatını öğreten Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Terim için 2 aslan heykeli yaptı. Ortalama aslan ölçülerindeki heykel, fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapıldı.

2 heykel, Fatih Terim’in Türkbükü Mahallesi’ndeki evine yerleştirildi. Heykeltıraş Cingiz’e teşekkür eden Terim, aslan heykelinin yanında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
açık
banner493