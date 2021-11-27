Fatih Terim'den sürpriz karar!

Marsilya karşısında performansıyla sınıfı geçen Senegalli oyuncu, birinci santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça bu futbolcuyla maça başlama kararı aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ni gözüne kestirdi. Marsilya’yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen ve liderlik yolunda da büyük avantaj yakalayan Cim-Bom’da Avrupa’da başarı için yönetim şartları zorlama kararı aldı.

Başkan Burak Elmas ve yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in devre arasındaki isteklerini yerine getirecek. Bu çerçevede Gedson Fernandes ile beraber bir 6 numara ve kanat oyuncusu takviyesi için gerekli olan maddi şartlar sağlanacak. Cim-Bom ayrıca Göztepe’nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat’ın işini de devre arasında bitirmeye çalışacak.

Proje meyvesini verdi

Sezon başında gençleştirme projesine giren ve önemli bonservisler veren sarı-kırmızılılar, bunun meyvesini de kısa sürede almaya başladı. Avrupa’daki başarı ile beraber oyuncular vitrine çıkarken futbolculara önümüzdeki dönemde çok sayıda teklif gelmesi bekleniyor. Başta Kerem ve Marcao olmak üzere Cicaldou, Nelssson, Morutan, Berkan ve Boey gibi genç isimlere astronomik teklifler geleceği belirtiliyor.

Terim’in hayali

Galatasaray’ın başında daha önce UEFA Kupası’nı kaldıran Terim’in, UEFA Avrupa Ligi’ni gözüne kestirdiği ve bunun için de gruptan lider çıkılmasını önemli bir adım olarak gördüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın bu nedenle Avrupa başarısını ligden daha önemli gördüğü belirtildi.

Terim’i en çok mutlu eden noktanın ise genç oyuncularla bu hedeflerin kovalanması olduğu bildirildi.

Üç Galatasaraylı 'Haftanın takımı’nda

Marsilya’yı 4-2 mağlup eden Galatasaray’da, 3 futbolcu haftanın takımına seçildi. İşte UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftanın takımı: Muslera (Galatasaray), Lala (Olympiakos), Marcao (Galatasaray), Realciuk (Olympiakos), Canales (Real Betis), Andrich (Bayer Leverkusen), Wirtz (Bayer Leverkusen) Feghouli (Galatasaray), Cherki (Lyon), Immobile (Lazio), Morelos (Rangers).

Diagne yerini garantiledi

Marsilya karşısında performansıyla sınıfı geçen Senegalli oyuncu, birinci santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça bu futbolcuyla maça başlama kararı aldı.

Cim-Bom’da, Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu arasındaki forvet kararsızlığı son buldu. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli futbolcuyu listenin başına koydu.

Marsilya maçında forvette görev alan Mbaye Diagne, performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcünün fizik gücüyle fark yaratması ve etkili olması beğeni toplarken, Fatih Terim de bundan sonra zorunlu olmadıkça maçlara Diagne ile başlama kararı aldı. Terim, Halil ve Muhammed’i ise bazı maçlarda Diagne ile beraber kullanacak veya bu iki ismi hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Zaman zaman çift forvet olarak oynanabilecek karşılaşmalarda bu iki isim arasından bir tercih yapacak olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, girilen pozisyonların olumlu sonuçlanmasından da mutlu oldu.