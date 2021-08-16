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Fatih Terim'den sürpriz Arda Turan kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın akşam oynanacak Giresunspor maçında iki yeni transfer Victor Nelsson ve Cicaldau’ya şans vermeyi planlıyor.

Spor 16.08.2021, 10:45
Fatih Terim'den sürpriz Arda Turan kararı

Fatih Terim, Cicaldau’yu sahaya sürmek için Feghouli ya da Arda Turan’dan birisini feda etmeye karar verdi. Gelen ilk bilgilere göre St.Johnstone maçının başarılı isimlerinden Feghouli, Arda Turan’a göre 11’e daha yakın.

Tecrübeli teknik adamın Cicaldau’yu, Berkan’ın yanında ikinci 8 numara gibi düşündüğü, Feghouli’yi ise kanat oyun kurucusu gibi oynatmak istediği gelen bilgiler arasında.

İŞTE MUHTEMEL 11
Muslera
Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt
Taylan, Berkan, Cicaldau
Kerem, Feghouli, Diagne

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