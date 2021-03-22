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Fatih Terim'den Mohamed kararı

Çift forvet sisteminde performans düşüklüğü yaşayan Mostafa Mohamed ile ilgili karar alındı.

Spor 22.03.2021, 16:38
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Fatih Terim'den Mohamed kararı

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray'da sistem değişiyor. Çift forvet sisteminde Falcao'nun formuna rağmen Mohamed'in performans düşüklüğü bu kararda etkili olan unsur oldu.

Fatih Terim, Hatayspor maçında tek forvete dönmeyi planlıyor. 

Mohamed'in Falcao ile oynadığı zaman psikolojik olarak etkilendiği ve gol bölgesinden uzaklaştığını tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, Milliyet'in haberine göre bu nedenle tekrar eski düzene dönme kararı aldı. Takımın alışkanlıklarının da bunda etkili olduğu belirtildi.

Mostafa Mohamed iki maçtır sessiz kalırken, tekrar eski formasyona dönülmesiyle beraber çıkışa geçmesi hedefleniyor.

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