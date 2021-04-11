Fatih Terim'den Ali Palabıyık'a tepki!

Son 6 haftaya girilmeden önce 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirveye oturan Galatasaray, son 6 haftada 13 puan kaybederek şampiyonluk bir hayli uzaklaştı.

DONK'UN KIRMIZISI SAVUNMAYI ZORA SOKTU

Fatih Karagümrük karşısında oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, Yedlin'in sakatlanması, Ryan Donk'un kırmızı kart görmesi ve Ryan Babel'in de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesiyle birlikte Göztepe deplasmanında için zor duruma düştü.

TERİM'DEN ALİ PALABIYIK'A TEPKİ

Rizespor maçının ardından hakemlere yaptığı itirazlar nedeniyle 2 maçlık ceza alan Fatih Terim, Karagümrük karşısında da takımını yalnız bıraktı. 90 dakikayı tribünden izlemek zorunda kalan deneyimli teknik adam, maç içerisinde yaşanan aksiyonlarda adeta çıldırdı.

Yedlin'in sakatlandığı pozisyona ve Kerem Aktürkoğlu'nun son dakikalarda kazandığı penaltının iptal edilmesine sert tepki veren Fatih Terim'in o anları objektiflere yansıdı.

(Ensonhaber)