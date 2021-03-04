banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı

Fatih Terim: “Bundan sonra ben de herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim”

Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, “Bundan sonra herkesi ismiyle soyadıyla ben de söyleyeceğim. Nasıl olsa millet bizi ismimizle soyadımızla söylediğine göre biz de söyleyeceğiz” dedi

Spor 04.03.2021, 00:05
1
Fatih Terim: “Bundan sonra ben de herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim”

Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, “Bundan sonra herkesi ismiyle soyadıyla ben de söyleyeceğim. Nasıl olsa millet bizi ismimizle soyadımızla söylediğine göre biz de söyleyeceğiz” dedi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim, stadyumun gereğinden fazla dolu olmasına ilişkin gelen soruya şöyle cevap verdi:

“Biz maçtan önce burası temizlenmezse oynamak istemiyoruz diyecektik. Bunun bir karşılığı yok ki. Üç bin kişi ile oynadılar ne oldu? Oradan Arda cezalı çıktı. Ben buradan ilan ediyorum herkese, bizim dışarıdaki maçlarımıza bekleriz herkesi. Herkes epeydir kapalı kaldı. Gelsinler, bağırlar, çağırılar, söverler, hareket edeler.”

“Düşme potasında olan bir takımın inanılmaz mücadelesi tabii sizin oyunuzu bozuyor”

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Terim, “Oyuna iyi başladık. Baya iyi başladık. Pozisyon da bulduk. Tabii böyle maçların özellikle, düşme potasında olan bir takımın inanılmaz mücadelesi tabi sizin oyunuzu bozuyor. Bunun, en kolay devamı ve ya değişimi atacağınız bir goldür. Ondan sonra oyun çok başka bir şekilde oynanır. Biz çok basit pozisyonları gole çeviremedik maalesef. Oyuncunun kendi vücudundan gelen top yok eli açıkmış da, kapalıymış da. Daha evvel Cüneyt hoca bir Beşiktaş maçında bize Vida’nın vücudundan eline çarpan topa penaltı dediğimiz zaman bize öyle güzel anlattı ki, biz neredeyse özür dileyecektik Cüneyt hocadan ama kendisi VAR’da olmasına rağmen penaltı hakkında yorum yapmadı. Dolayısıyla bir penaltı ile geriye düştük” dedi.

“İstediğiniz gibi karar verin”

Mostafa Mohamed’in gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu vurgulayan Terim, “İkici yarıya oyuncu ve taktik değişikliklerimize başladık. En kritik dönemde bir kırmızı kart gördük. Şimdi ben de geldim seyrettim. Eğer bu tip vuruşlara dirsek diyorsanız, o zaman çok oyuncunun atılması lazım. İki hafta önce kafasına 4 dikiş Luyindama’nın pozisyonuna kırmızı kart verilmemiş bir Galatasaray, Beşiktaş maçında Diagne’nin topa uzanmasına kırmızı kart yemiş Galatasaray, adam zaten kendisi dirseğe doğru kafa atıyor. İstediğiniz gibi karar verin. Yani o dakikadan sonra 10 kişi de kalarak 2-0’ın altından kalkmak kolay değil. 2-1’i bulduk, daha erken bulsaydık 2-2 yapabilirdik. Ankaragücü’nün mücadelesine hiçbir şey demiyorum. Taktir ediyorum ama bunsan sonra artık ben de maçlardan sonra her hakem için yorumu yapacağım. Makul ve mantıklı şekilde” diye konuştu.

“Mostafa’nın cezasını takip edeceğiz”

Kırmızı kart gören Mostafa’nın alacağı cezanın takipçisi olacağını sözlerine ekleyen Fatih Terim, “Bu örneklere 1 maç ceza verildi. Biz Mustafa’nın cezasını takip edeceğiz. Söylenecek tabi o kadar çok şey var ki. Hem de baya ismen, soyad olarak. Hiç de sevmediğim bir iş bu. Sadece 3 dakika 1 saniye Mostafa’nın kırmızı kartında geçti. Sen Alper’i yakın yerden çıkartamıyorsun, 30 saniye rica ediyorsun. Altı dakika veriyorsun. Yatanlar, değişiklikler, VAR incelemesi. Altı dakika veriyorsun. Bazı hakemler derki merak etmeyin hocam tutuyorum. 45 dakikanın sonuna eklesen ne olur. Adam sizin oyun devamlılığınızı yakalıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bağırıyor. Sakatım diye yatıyor. Kimsenin dokunmadığı aşikar.

Kimsenin dokunmadığı aşikar. İlk yarı dördüncü hakeme dedim ki: eğer buna faul veriyorsanız ceza vermeniz lazım. Çünkü her bağıran faul alıyor. Türkiye’de maalesef oyuncu bu konuda müthiş profesyonel. Ya kardeşim doğru dakikayı tutun. Dördünüz buradasınız, iki üçtaneniz VAR’da var. Yedi kişi bir tane doğru kararı veremiyor musunuz? Canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız. Kulüp nasıl anlatır bilmem. Ama ben anlatırım. Gerektiği zaman da cezayı yerim” şeklinde konuştu.

Bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğini vurgulayan Terim, “Bizim gücümüzde inancımız da, yüreğimizde bunların altından kalmaya yeter. Alışkınız biz bunlara. Biz bunlara rağmen şampiyon oluyoruz zaten olduğumuz zaman. Birkaç haftadır süre gelen bizim maçlardaki çok enteresan kararların inşallah sonuncusu olur. Bundan sonra benim oyuncum atıldığı zaman hakem doğru karar verdi demeyeceğim. Bizim aleyhimize bir şey denilirse ben de bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğim. Hakem çok iyi idi, iyi idare etti demeyeceğim. Bundan sonra herkesi ismiyle soyadıyla ben de söyleyeceğim. Nasıl olsa millet bizi ismimizle soyadımızla söylediğine göre biz de söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20