Fatih Terim: "Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık. Çok üzüntülüyüm" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Müsabakada 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar puanını 8’e çıkardı çıkardı. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası bizim hakemimiz olsaydı şu anda çok eleştirmiştik. Paramparça etmiştik. Bu kadar vakit geçirebilen bir takım, ilk yarıda 4 dakika mı uzatma. Hadi 4 dakika oldu, 1 dakikasını oynat. Adama gülerler. 4 dakikayı normal oynatsa belki gol atacağız. Maalesef ben hakemlerle ilgili kulübüme uyuyorum ama vicdan azabı çektiğim için kendi hakemlerimizle ilgili onun için ona söylüyorum. UEFA da beni duyacaktır zaten. Böyle olmaz. Bu kadar güzel tempo, oynamaya yol vermesi gereken hakem, kavgayı çıkaran kendi. Nasıl olacak. 3 dakika kavga sürdü. Oyun içinde belki hatası olmayabilir. Oynanmayan bölümde tutmada çok başarılı değildi açıkçası. Biz de kronometre tutuyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmada minimum 10 tane pozisyona girdiklerini söyleyen Terim, "En az 5 tane pozisyon diye saymadığımız var. Maalesef tercihlerimiz, son paslarımız, paslarımızın şiddeti. Sevindirici taraf müthiş tempoda oynanan bir maç. Favori olduğumuz doğruymuş. Başlar başlamaz pres koyduk. Çok da şık gol attık. Kaçırdık da. Kerem, Alex ve Halil ile kaçırdık. İkinci yarı biraz geriye yaslanır gibi oldu ama pozisyon vermedik. Çok hatalı bir gol yedik. Burada başka sevindirici olay var. 1-1 olur olmaz razı olmayan bir Galatasaray vardı. Böyle bitsin demedik. Neredeyse 2-1 mağlup olacak pozisyon verdik, korner dönüşünde. O kadar net pozisyona girdik ki son tercih, basit pas hataları gibi küçük detaylar oldu. Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık. Herkes güzel maç seyretti. Çok üzüntülüyüm. Direğe değiyor, kalecinin sırtına değiyor gitmiyor. Sevindirici olan bu heyecanı herkesin hissetmesi. Her dakika durmadan yeni bir pozisyona girdik. Bu hafta son idmandan 1 gün önce baya da geçiş hücumu çalıştık. Uzun zamandır çalışmıyorduk. Her çıktığımızda bizim için müthiş hızlı hücum oldu. Hangisini cezalandırsak çok farklı bitirdi. Lokomotiv Moskova’yı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz kendilerine" şeklinde konuştu.

"İyi bir takım olma yolundayız"

Her oyundan faydalanmak istediğini belirten deneyimli teknik adam, "Pazar günü oynayacağız. Bugün saat 12, herkes evine yeni gitti. Cumartesi bir idman, pazar maç oynayacağız. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Şans verdiğimde çoğu bunu kullanıyor. Futbol dinamik bir oyun. Çok çabuk değişir. Feghouli bugün de iyi oynadı. İnşallah kötü bir şeyi yoktur. Çünkü orada usta bir Feghouli lazım. Babel şans verdiğimiz zaman elinden geleni yapıyor. Takım sayısal olarak zenginleşirse, perşembe-pazar takvimini daha rahat geçer kanısındayım. Formayı alanın şansı iyi değerlendirmesi gerekir. İyi bir takım olma yolundayız. Bir, iki pürüzümüz var. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde hallederiz" ifadelerini kullandı.

"Ocaktan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

Yeni takım için temeli attıklarını ifade eden Fatih Terim, "Bu riske herkes girmez. Biz kulüp olarak böyle bir karar verdik. Çok da memnunum. Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz görülüyor. Her geçen gün daha iyi olacağımız kesin. Öyle bir tarih veremem. Geride kalmak istemediğimizi de söylüyorum. Gideceğimiz mesafeyi de kayıpsız gitmek istiyoruz. Kaybettiğimiz de üzülüyoruz. Marcao’nun 8 maç oynamaması, o bile bize çok pahalı oldu. Ocaktan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir, iki orada kafamızda plan var. Yerine getirdiğimiz zaman daha rahat olacağız. Eğer mümkünse haziran-temmuza az bırakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Marsilya maçında inşallah gereğini yapıp, bu gruptan çıkacağız"

Grupta son maça kadar bir şeyin belli olmayacağını belirten Terim, "Eğer bugün biz yenseydik, daha değişik şeyler söyleyebilirdim. Herkes gidip herkesi her yerde yenebilir. Buradaki Marsilya maçımız daha belirgin olacak gibi duruyor. Buradaki Marsilya maçı ne olursa olsun bugünkü mantaliteyle olacak. Yenemedik, çok üzgünüm ama bu felsefenin devam etmesini istiyorum. Ama kim ne derse desin lideriz. Yine hangi sonuç olursa olsun mağlup olmadık. Buradaki maçta inşallah gereğini yapıp, bu gruptan çıkacağız" dedi.

İtalyan ekibi Parma’da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man ile yaz transfer döneminde ilgilendiklerini ifade etti.

Daha önce UEFA Kupası’nı kazandıkları dönemde maçların esnek günlerde oynadıklarına yönelik soruya ise Fatih Terim, "Hatırlıyorum. Ata Aksu da federasyondaydı. Bazen perşembe oynadığımızda diğer perşembe için cumartesi oynamayı bile oynamayı kabul ettiğimiz oldu. İki tane maçımızı birini 44 saat, değerini 46 saat sonra oynadık. Perşembe’ye kadar olan bölüm daha çok dinleme zamanı olsun diye. Burada herhangi bir istediğimizde, futbol federasyonun bize hayır diyeceğini zannetmiyorum. Milli maçlarda süreler belli. Mili maçlarda pazar akşamı dönülüyor. Bazen konuşuyoruz, anlayışla karşılıyorlar. Her tarafa da eşit zamanda yaklaşıyor. Yarın bir gün ülke puanı ile Avrupa’da iyi noktaya gidecek bir takımız olursa burada gerekeni yapacaklarından eminim" diye cevap verdi.

"Kısır tartışmaların son bulmasından yanayım"

TFF ile yaşanan seyirci sorununun hatırlatılması üzerine ise Terim, "Tahmin odur ki devreye pandemi ile sıkıntılar girmiştir. Kulübümüz esasında gerekli açıklamayı yaptı. Üstüne söyleyeceğim çok bir şey yok. O taraflara da dönmeyeceğimi, sadece sahaya döneceğimi söylemiştim. Kısır tartışmaların son bulmasından yanayım. Başkanıma ve yöneticilerime katılıyorum. Biz mümkün mertebe bundan uzak kalmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.