Fatih Terim: "Bu bizim için en tehlikelisi"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların Yedlin’e, Babel’e ve Ömer Bayram’a gösterdiği tepkiler için, "Bizim için en büyük tehlike bu. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Daha 5. maç. 3 gün evvel tarihi bir zafer almışız, bu nedir? Oyun bitmemiş, oyun 0-0, yuh çekiyorsunuz. Herkes için söylemiyorum ama statta olan bazı şeyleri dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bunu da görmüş olduk. Demek ki 3 gün sonra oynanacak maçta istikrar adına aynı takımı sürdüm. Demek ki rotasyon istiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Özellikle ikinci yarıda değişiklikler kendini gösterdi. Oyunu oraya yıktık. Hücum devamlılığını elimize aldık. Pozisyonlar ürettik. Son topu bir türlü içeri atamadık. Bizim tabii daha büyük bir sorunumuz var. Muhakkak ki kimse kaybetmek istemez. Daha yolun çok başındayız, eylüldeyiz. Bizim taraftarımız bizim en önemli silahımız. Ama böyle olursa aleyhimize döner o iş. 30. dakikada Yedlin geri pas atıyor yuh çekiyorsunuz. Ömer’e küfür, Babel’e yuhlar, ne oluyor. Hani anladık sosyal medyada herkes antrenör de, böyle bu oyuncuları kazanamayız. Çok basit bir şey söyleyeyim. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Bize, bana, arkadaşlarımıza, Galatasaray’a en büyük yardımı yapacak taraftarımız. Yedlin’i çıkarmak zorunda kaldık. Yorulmuştu ama tepkiler... Maçtan sonra 8 tane oyuncumuz rejenarasyona çıkıyor siz bazı oyunculara küfür ediyorsunuz. Bu küfürleri duyuyoruz. Galatasaray taraftarını çok iyi bilirim. Bizim için en büyük tehlike bu. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Daha 5. maç. 3 gün evvel tarihi bir zafer almışız, bu nedir? Oyun bitmemiş, oyun 0-0, yuh çekiyorsunuz. Herkes için söylemiyorum ama statta olan bazı şeyleri dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Boey olduğu zaman Boey oynayacak. Olmadığı zaman Yedlin oynayacak. İnsanın aklına başka şeyler geliyor. Oyuncularımıza biz gereğini en nezaketli şekilde söyleyebiliriz ama küfrü, hakareti, yuhlanmayı kimse hak etmiyor. Hiç kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Hesap sorma yeri başka yerler. Onun için üzücü olan, en çok üzüldüğüm şey bu. Daha önce de söylemiştim bu konuyla ilgili. Bunlar Galatasaray’ın futbolcusu. Biz kimin neler yaptığını biliyoruz. Burada seyirci bizim için hayati önem taşıyor. Ali Sami Yen’de çatlak ses olduğunda 5 dakika sonra hallederlerdi. Çözmek lazım bir şekilde. Esas tehlike bu. Daha 5. maç, bunlar olacak" diye konuştu.

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin kadroya alınmamasının sorulması üzerine Terim, "Hafta içi daha iyi çalışan oyuncuları kadroya aldım" diye cevap verdi.

Sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun durumu için ise deneyimli teknik adam, "Yorgunluk. Aşırı yoruldu. Yüksek tempo ile oynayan bir oyuncumuz. Kolay değil, 3 gün içerisinde. Ama esas yarın bakacağımız durumuna" dedi.

"Nereye gidecek bakacağız"

Stada gelen gelen herkesin Galatasaray’ın kazanmasını istediğini ifade eden Fatih Terim, "Dünyada da her dakika kazanan yok. Hiçbir oyuncu hata yapmak, gol yemek, kaybetmek istemez. Berabere giderken, mağlup durumdayken en çok seyirciye ihtiyacımız var. Ama maalesef oyun 0-0 giderken, dakika 30’da, oyuncular ısınırken küfür. Yedlin’i çıkarmam esasında. Herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli. Bu bizim lehimize olsa buradan devam edelim bu işlere. Bu işler nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır böyle bir yönlendirmeler var. Nereye gidecek bakacağız" ifadelerini kullandı.

Gustavo Assunçao’nun ne zaman oynayacağının sorulması üzerine ise Terim, "En kısa zaman orada göreceksiniz. Bize adapte olmasını bekledik. O da yakında oynayacak" şeklinde konuştu.

"Tercih haklarımızı daha çok mücadele eden, girdiği zaman niye girdiği bilenlere kullanacağız"

Oyuna giren futbolcuların performanslarının sorusuna ise başarılı teknik adam, "İlk etapta Feghouli, Emre ve Mustafa. İkinci yarı en az yarım saat sağdan, soldan ve merkezden pozisyonlara girdik. 1-0’dan sonra Mustafa’nın da pozisyonu var. Ben aynı fikrimde ısrar ediyorum. Bazı oyunculara ikinci numarada olabilecek. Tercih haklarımızı daha çok mücadele eden, girdiği zaman niye girdiği bilenlere kullanacağız. Sezonun çok başındayız. Gönül ister namağlup gidelim. O yüzden oturan da sonradan giren de gereğini yapacak. Özellikle büyük efor sarf edilen Avrupa maçlarından sonra sıkıntıları hepimiz yaşayacağız. Bunları analiz edip ona göre bazılarını kenara koyup, bazılarıyla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Marcao önemli bir oyuncumuz"

Kırmızı kart cezasından dolayı oynamayan Brezilyalı futbolcu Marcao’nun oyun kurmada önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Tekniği, sol ayağı, oyun anlayışımızda çok önemli. Yapacak bir şey yok. Cezası devam ediyor. Marcao’suz oynayacağız ama başka arkadaşlarımız da devreye girebilir" dedi.

"Burada bizim bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi"

Bazılarının futbolcularının 3 gün sonraki maçı kaldıramadığını düşündüğünü söyleyen Fatih Terim, "Bunu da öğrenmiş olduk. Artı bazen böyle maçlarda Galatasaray takımının önemli yaptığı işlerden birisi iyi oynamazken de öne geçmek. Bugün bunu başaramadık. 45-75 dakikaları arası o yarım saatte golü bulamadık. Sete oturduk, bloklar arasında adam fazlalaşıp topu alıp dönebildik. Beklerimizi kenarlara ittik. Sağdan soldan ortalar da geldi. Bir tülü golü bulamadık. Baktığınız zaman epeydir 3 tane santrforumuzdan gol sesi de yok. Vuruyorlar, olmuyor. Burada bizim bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi. Oradan daha rahat edebilirdik ama geçemedik. Fizik de oyun içerisinde düştükçe de hatalar da fazlalaşıyor. Rakip sahada kaptırdığınız top döndü hiç alakası yokken gol yedik. Bizim adımıza iyi bir gün değildi. Demek ki ciddi rotasyonlu gitmemiz" diyerek sözlerini tamamladı.