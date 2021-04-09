Fatih Terim: Artık ben de konuşacağım!

Florya Metin Oktay Tesisleri, 1 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez kapılarını dış dünyaya açtı. Galatasaray'ın dünkü antrenmanı medya mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Oldukça keyifli olduğu gözlenen teknik patron Fatih Terim, "Bundan sonra her hafta beraberiz" diyerek, açık idman sayısının artacağı mesajını verirken, "Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak" sözleriyle de, bir anlamda şampiyonluk yolundaki meslektaşlarının sık sık açıklamalar yapmasına göndermede bulundu.

Önce toplantı, sonra uyarı

Diğer taraftan da antrenman bir hayli yüksek tempoda geçti. Yoğun yağmur altındaki çalışma öncesi oyuncularını etrafına toplayıp bir konuşma yapan Terim, istediklerini tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, zaman zaman antrenmanı yarıda keserek de uyarılarına devam etti. Fatih hocanın idmanda özellikle vurguladığı talimatlardan bazıları şöyleydi:

'Duran oyuncu istemiyorum'

Hep hareketli olacağız, arkadaşınıza topu verdiğinizde işiniz bitmiyor.

Topu isteyen de hep hareketli olacak. Duran oyuncu görmek istemiyorum.

Baskıyı en önde başlatacağız.

Önde, rakibin tüm pas yollarını kapatacağız.

Sabırlı oynayacağız, panik yapmayacağız.

Top devamlı bizde kalacak. Oyuna biz yön vereceğiz.

Boşluğu gördüğünüz anda şut çekmenizi istiyorum.

Kaymalar, kademeler doğru olmalı. Pozisyonumuzu doğru almalıyız.

'VAR da benim yok da benim'

Çift kale maçta Mohamed'in attığı bir gole diğer oyuncular itirazda bulundu. Terim de yardımcısı Selçuk'u göstererek, "VAR'a sorun" dedi. Selçuk İnan da, "Ofsayt" diyerek golü vermedi ve itirazlar yerini kahkahalara bıraktı. Bir başka pozisyonda da golü bizzat vermeyen Terim, "VAR da benim, yok da benim" sözüyle yine ince bir mesaj gönderdi.

Her dil için tercüman var

Yabancı oyuncu havuzu oldukça geniş ve çeşitli olan Galatasaray'ın idmanlarında, oyuncular kadar tercümanlar da ekstra efor sarf ediyor. Daha çok Portekizce çevirileri yapan Mert Çetin'in ardından Arapça ve İngilizce bilen Mahir ile Fransızca konuşan Ersan isimli tercümanlar, Fatih hocanın direktiflerini sorumlu oldukları oyunculara aktarmaya çalıştılar.

(Fanatik)