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Fatih Tekke: “Kaliteli bir kadroya sahibiz”

A. Denizlispor’un yeni hocası Fatih Tekke, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ancak sıkıntılı süreçten çıkmak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Spor 12.11.2021, 17:59
Fatih Tekke: “Kaliteli bir kadroya sahibiz”

A. Denizlispor’un yeni hocası Fatih Tekke, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ancak sıkıntılı süreçten çıkmak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 13. haftada karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı. Takımın yeni hocası Fatih Tekke, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle olarak takımın bulunduğu durumdan çıkmasını istediklerini belirten Tekke, “Biz elimizden geldiği kadar çalışacağız. 24 saat buradayız. Tabii ki öncelikle bulunduğumuz yerden çıkmamız gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında çok kaliteli bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Oyuncuları bir arada, bir plan içerisinde oynatmak zaman istiyor. Biz bu kadar basit goller yememiz gerekiyor, bu takıma yakışmıyor. Aidiyeti, bu coşkuyu bu şehre vermemiz gerekiyor. Günün sonunda şehrimizin istediği oyunu bu takım oynayabilir, oynayacaktır. Bu oyuncuların Denizlispor’da bir hedefi olması lazım. Bir hedefe bağlatmalıyız. Evet, isimler iyi ama birbirinden ayrıysa olmaz, beraber olmak zorundayız. Bir aile gibi yumruk gibi hareket etmemiz lazım. O zaman işimiz daha kolaylaşır” dedi.

“Milli takım arası bizim için bir avantaj”

Milli takım arasının avantaj olduğunu belirten Tekke, “Öncelikle bulunduğumuz durumdan çıkmalıyız. Bulunduğumuz durum çok iyi bir durum değil. Olumsuz taraflarımızı olumluya döndürmeliyiz. Olumlu taraflarımızı daha da arttırmalıyız. Bunun için bir süreye ihtiyaç var. Bu süreyi geçirirken de kazanmamız gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok. Keçiören maçına karşı gerekli analizlerimizi yapıyoruz. Biz öncelikle kendi problemlilerimizi sıfırlamaya çalışacağız. Milli takım arası bizim için bir avantaj. İlk maç evimizde, umarım 3 puan hediye ederek, iyi bir coşkuyla geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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