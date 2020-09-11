Fatih Mert: "Ankaragücü gelecek yıllarda farklı hedeflere oynayacak"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yeni transferlerin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Mert, "Ankaragücü inşallah gelecek yıllarda farklı hedeflere oynayan bir kulüp olacak" dedi.

142 milyon TL’lik borcu kapatarak transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü’nde imza şov yapıldı. MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Bugün Ankaragücü için önemli bir gün. Gerçekten bu işleri buralara getirmek zor. Kolay olmayan bir dönemden geçtik. Ankaragücü geldiğimiz dönemden itibaren, kapsına kilit vurulma noktasına gelmiş bir kulüptü. Şu anda tekrardan transfer yaparak Süper Lig’de bulunması gurur verici. Bugün buraya yeni transferlerimizi tanıtmak için geldik. Buralara gelmek bu imzaları attırmak, transfer yasağına sebep olan dosyaları çözmek hiç kolay olmadı. Maalesef bu kulüp 99 dakika oynamış bir oyuncuya 2 Milyon 450 bin Euro para ödemek zorunda kaldı. Bu iki futbolcuya ödenen parayla tesislerimizi Türkiye’nin en modern tesisleri haline getirebilirdik. Maalesef bu imzalardan dolayı Ankaragücü ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Bunların bedelini hep beraber ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankaragücü taraftarı artık transfer yasağından bıktı"

Yeni sezona güçlü bir takımla gireceklerini belirten Başkan Mert, "Bugün yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Anlaştığımız 8 futbolcu ve altyapımızdan yetişen bir futbolcu kardeşimiz ile toplam 9 transferimiz var. Bir taraftan transfer yasağını açmak için uğraşırken bir taraftan takım oluşturmaya çalışıyoruz. O süreçte taraftarımızın beklentisi vardı. Çünkü Ankaragücü taraftarı artık transfer yasağından bıktı. Küme düşmemeye oynayan bir takım vardı. Bu sebepten ötürü taraftara sonuna kadar hak veriyorum. Çünkü diğer kulüpler nasıl transfer yapıp günler öncesinden tanıtımını yapıyorsa bizim taraftarımız da aynısını doğal olarak bekliyor. Onlara hiçbir sitemim yok. Biz eleştiriyi de, yıpranmayı da göze aldık. Bizim getirdiğimiz ilk futbolcumuz Luka Adzic, neredeyse Afyon kampının başında takıma katıldı. 4-5 futbolcumuz da kampın yarısından itibaren kamptaydı. Diğer futbolcularımız da Ankara’ya geldiğimiz günden itibaren bizlerle beraber çalışıyor. Bunu neden söylemedik derseniz, transfer yasağına neden olan dosyalarda 10 bin Euro, 100 bin Euro bir indirim alabilir miyiz, Ankaragücü’ne bir katkısı olur mu diye açıklamadık. Sıkıntıları kendimiz yaşadık. Eleştirileri sinemize çektik. Arada kulübümüzü karıştırmak isteyenler devreye girdiler. Onların yersiz yorumlarına maruz kaldık. Ama hiçbirisi bizi bu yoldan geri çeviremedi. Allah’a şükürler olsun ki yeni transferlerimizin lisansları çıktı. Ankaragücü bu sezona diğer sezonlardan farklı olarak güçlü bir şekilde, güçlü bir takımla giriyor" şeklinde konuştu.

"Fuat hocamız ile Ankaragücü’nde uzun soluklu çalışma programı yapmak istiyoruz"

Sözlerini sürdüren Fatih Mert, "Yeni teknik ekibimiz görevine başladı. Fuat hocamız ile Ankaragücü’nde uzun soluklu çalışma programı yapmak istiyoruz. Anlaşırken de bunu kendisine belirtmiştik. Beklenen sportif başarının, kolej takımı havasının ve Türkiye’de örnek kulüp olma adımlarını hep birlikte atacağız. İnşallah gelecek yıllarda Ankaragücü farklı hedeflere oynayan bir kulüp olacak. Bunun için çalışıyoruz. Fakat bunu ne kadar süre içerisinde gerçekleştirebiliriz, zaman içerisinde göreceğiz" diye konuştu.

Başkan Mert, transfer yasağının kalkmasında emeği geçenlere tek tek teşekkür etti.