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Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük’te

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard’da forma giyen Fatih Kurnaz’ı transfer etti.

Spor 05.07.2022, 20:41
Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük’te

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard’da forma giyen Fatih Kurnaz’ı transfer etti.

2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz’ı renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karagümrük’e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz’ı renklerimize bağladık" ifadelerine yer verildi.

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