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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Emre Sakcı, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.19’luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.03’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Fatih Kurnaz, Fatih Karagümrük’te
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard’da forma giyen Fatih Kurnaz’ı transfer etti.
Spor 05.07.2022, 20:41
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard’da forma giyen Fatih Kurnaz’ı transfer etti.
2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz’ı renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karagümrük’e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz’ı renklerimize bağladık" ifadelerine yer verildi.