Fatih Kulaksız: "Del Valle ile birlikte transferi kapadık"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, olağanüstü bir durum, sakatlık olmadığı takdirde Yonathan Del Valle’nin takıma katılmasıyla birlikte transferi kapattıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Asbaşkanı Fatih Kulaksız, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine transfer dönemi, takımın durumu ve stat konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son olarak kadroya dahil ettikleri Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle transferini değerlendiren Kulaksız, "Del Valle uzun yıllardır Türkiye’de tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Hem Babel’in sakatlığı hem Dibba’nın sakatlığından sonra o bölgede eksiklik olunca transfer yapma ihtiyacı çıktı. Ümraniyespor Kulübü ile ikili ilişkilerimiz de çok iyiydi. Buradan Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık başkana da teşekkür ediyoruz, bize sağladığı kolaylık için. Böyle bir ihtiyaç olunca, hocamız İbrahim Üzülmez’in de raporu doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdik. Kendisine bize bu şampiyonluk yarışında çok ciddi katkı vereceğine inandığımız bir oyuncu. Kendisini kanıtlamış bir oyuncu. İnşallah o da geçen sene yaşadığı şampiyonluk üzerine bir şampiyonluk da burada yaşayabilir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Del Valle ile birlikte transferi kapadık"

Transferlerin devamının olup, olmayacağının sorulması üzerine Fatih Kulaksız, "Şu an Del Valle ile birlikte transferi kapadık. Olağanüstü bir durum olmazsa, bir sakatlık olmazsa... Bizim gençlerle beraber 30-31 kişilik bir oyuncu grubumuz var. Biz bu yarışı tamamlarken bu oyuncuların şampiyonluk yolunda bize çok ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz" diye cevap verdi.

"Hedefimizden hiçbir sapma yok"

Son oynadıkları Samsunspor maçıyla ilgili konuşan Asbaşkan Kulaksız, "Samsunspor müsabakasından önce de Samsunspor maçının bir ölüm-kalım maçı olmadığını oyuncu grubuna anlatmıştık. Samsun ile olan puan farkını korumak ya da arttırmak için bir fırsattı. Fakat o maçı kaybetme kredimiz de vardı. Bu krediyi de bu oyuncu grubu Samsun müsabakasına çıkarken 6 puan önde bu krediyi sağlamışlardı. Kendi kredimizden kullandığımız bir maç oldu. Yine bu krediyi oluşturacak oyuncu grubu ve teknik heyetimiz burada. Onlar çalışmalarına devam ediyorlar. Yakalayacağımız yine bir seri ile beraber tekrardan puan farklı açılır. Şampiyonluk yolunda bu işi başaramayacağımız gibi bir düşünce, duygu hiç oluşmadı. Bu noktada öz güvenimiz çok yüksek. Eyüpspor, bu ligin en iyi takımı. En kaliteli oyuncu grubunun bir arada olduğu bir takım. Hocamızla, başkanımızla kenetlenmiş bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim hedefimizden hiçbir sapma yok. Sezonun sonunda da Allah’ın izni ile bu ligi Eyüpspor lider bitirerek, Süper Lig’e çıkma başarısı gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Esenler Erokspor Stadı tercihlerimizden biri"

Stadyum ile ilgili projeleri olduğunu anlatan Fatih Kulaksız, "Bu noktada hem Cumhurbaşkanımız ile bu konuyu konuştuk, hem de Spor Bakanımızla da konuştuk. Onların da destekleriyle aynı yerine bir stat projemiz var. Fakat bunu hemen yetiştirmek mümkün değil. Önümüzdeki yıl başka bir stadyumda oynamak zorundayız. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bu noktada bize, Esenler Erokspor Kulübü bir söz verdi. ’Bizim stadımızda maçlarınızı oynayabilirsiniz’ dedi. Bu tercihlerimizden bir tanesi. Diğer başka opsiyonlar da olabilir. Eyüpspor taraftarının da kolay ulaşabileceği, izleyenler açısından da görsel olarak da keyif verecek bir stadyum olsun istiyoruz. Olmamasını istediğimiz yer ise Olimpiyat Stadı. O stadın ruhu, atmosferini çok benimsemiyoruz. Orası bizim son opsiyonumuz olacak. Onun dışında birçok tercihi değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz şeyi başararak o keyfi hep beraber yaşayacağız"

Son olarak Eyüpspor taraftarına mesaj veren Kulaksız, "Onlar sağ olsunlar bu hafta 4-1 sahamızda rakibimize yenildiğimiz müsabakadan sonra da takımı çağırdılar, bağırlarına bastılar. Takıma olan inançlarını, desteklerini gösterdiler. Bu bir kültür. Bunu her taraftar grubu yapamıyor. Bunu özverili, soğuk kanlı bir şekilde takıma olan desteklerini gösterdiler. Biz de onlara sezonun sonunda mutlu etmek için çalışıyoruz. Sezon sonunda inşallah gülen taraf Eyüpspor olacak. Seneye de Süper Lig’de, çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeyi başararak o keyfi inşallah hep beraber yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.