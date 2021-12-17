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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaydaki sekizinci akftif uydumuz oalcak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor, hayırlı uğurlu olsun"
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Fatih Karamgümrük, Volkan Demirel ile teknik sorumlu olarak anlaştıklarını açıkladı.
Fatih Karamgümrük, Volkan Demirel ile teknik sorumlu olarak anlaştıklarını açıkladı.
Spor 17.12.2021, 12:50
Fatih Karamgümrük, Volkan Demirel ile teknik sorumlu olarak anlaştıklarını açıkladı.