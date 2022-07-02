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Fatih Karagümrük’ten Emre Mor’a veda mesajı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı.
Spor 02.07.2022, 15:14
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı.
Karagümrük, geçtiğimiz sezon formasını giydiği ve Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Emre Mor’a Teşekkürlerimizle! Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Emre Mor’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.