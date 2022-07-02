Fatih Karagümrük’ten Emre Mor’a veda mesajı

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı.

Karagümrük, geçtiğimiz sezon formasını giydiği ve Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Emre Mor’a Teşekkürlerimizle! Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Emre Mor’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.