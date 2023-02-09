Fatih Karagümrük’ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Fatih Karagümrük, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Fatih Karagümrük bugün yaptığı antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. İdman öncesi teknik ekip ve futbolcular, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.