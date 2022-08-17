Fatih Karagümrük’te Beşiktaş mesaisi sürüyor

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da bulunan tesislerinde çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde ısınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise defans ve atak ekibi olarak ikiye ayrılan futbolcular, antrenörler eşliğinde taktik çalışması yaparak idmanı sonlandırdı.

Sakatlığı sona eren İbrahim Dresevic takımla birlikte çalışırken dizinde sakatlığı bulunan Samed Onur, antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın sabah yapacağı antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.