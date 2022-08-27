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Fatih Karagümrük’te 4 değişiklik
Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11’ine göre Ankaragücü karşısında 4 değişiklik yaptı.
Spor 27.08.2022, 19:20
Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11’ine göre Ankaragücü karşısında 4 değişiklik yaptı.
Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Ankaragücü’nü ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11’ine göre Ankaragücü karşısında 4 değişiklik yaptı. Pirlo, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Levent Mercan ve Ahmed Musa’nın yerine Salih Dursun, Rayyan Baniya, Jimmy Durmaz ve Ebrima Colley’e görev verdi.
Karagümrük, Beşiktaş karşısına Emiliano Viviano, Salih Dursun, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Jimmy Durmaz, Ebrima Colley, Mbaye Diagne ve Fabio Borini 11’i ile çıktı.
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|6
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|6
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|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
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|0
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|0
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|0
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|0
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|P
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|3
|7
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|2
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|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
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|4
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|4
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|1
|3
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|3
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|2
|3
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|2
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|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Leeds United
|4
|8
|3. Brighton
|4
|8
|4. M.City
|4
|7
|5. Tottenham
|3
|7
|6. Crystal Palace
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|3
|5
|12. Brentford
|4
|4
|13. Everton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|3
|4
|15. Southampton
|4
|4
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
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|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
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|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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