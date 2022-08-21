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Fatih Karagümrük’te 2 değişiklik

Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı.

Spor 21.08.2022, 22:00
Fatih Karagümrük’te 2 değişiklik

Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş’a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı. Pirlo, Emir Tintiş ve Matteo Ricci’nin yerine Ibrahim Dresevic ve Ahmed Musa’ya görev verdi.

Karagümrük, Beşiktaş karşısına Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaoğlu, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Ahmed Musa, Fabio Borini ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.

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