Fatih Karagümrük'ten Bahçeli açıklaması!

Fatih Karagümrük, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kulübe üye olma kararını büyük bir sevinçle karşıladıklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, hafta sonu gerçekleşen futbol müsabakalarında tribünlerde gerçekleşen ‘istifa’ sloganlarına ilişkin konuştu.

Bahçeli, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük de Bahçeli'nin, Karagümrük'e üye olma kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı’nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Genel Başkanımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz" açıklamasını yaptı.