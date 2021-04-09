Fatih Karagümrük'ten ayrılık!

Bir zamanlar Galatasaray forması giyinmiş Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Emre Çolak, geçtiğimiz hafta attığı bir tweetle gündeme gelmişti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." diyerek Galatasaray'a desteğini göstermişti.

Daha sonra özür dileyen Emre Çolak, kadro dışı bırakılmıştı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

İstanbul kulübü kadro dışı olmasına rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni sözleşme teklifinde bulundu. Emre Çolak ise yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Fatih Karagümrük Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih yaptı.

Fanatik’in haberine göre, Fatih Karagümrük'ten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Emre Çolak Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 9 maçta süre almış 1 de asist yapmıştı.