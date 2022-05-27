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Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Demirel, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği üzerine yollarının ayrıldığını açıkladı.

Spor 27.05.2022, 12:33 27.05.2022, 12:56
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı.

'VEDA PAYLAŞIMI'

Teknik Direktör Volkan Demirel: "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma’nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

#Volkan Demirel #Fatih Karagümrük
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