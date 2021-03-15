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Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze aday
Şenol Can ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük yeni hoca arayışları için düğmeye bastı.
Spor 15.03.2021, 13:06
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Fatih Karagümrük, Şenol Can ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Görev adaylığı için şu an en büyük aday Şota Arveladze oldu.
Şota hamlesinden sonuç çıkmaması halinde Karagümrük'ün diğer adayları Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre oldu.
Fatih Karagümrük'ün, yeni teknik direktörü Kayserispor maçından sonra duyurulacak.