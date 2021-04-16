banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük'te kadro dışı bırakılan Emre Çolak, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Spor 16.04.2021, 14:38
4
Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te ayrılık yaşandı.

Daha önce kulüp tarafından kadro dışı bırakılan Emre Çolak, İstanbul ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun'' dedi.

29 yaşındaki futbolcu Ocak ayında bedelsiz olarak takıma katılmıştı. Emre Çolak, Süper Lig'de 9 maçta forma giydi.

(Ntv Spor)

banner478
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu