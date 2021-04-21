Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin rutin testleri devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs testleri sonuçlandı.

Yapılan test sonuçlarına göre 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

"TEDAVİ SÜREÇLERİNE EVLERİNDE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.