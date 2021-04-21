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Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs test sonuçlarında Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in testleri pozitif çıktı.

Spor 21.04.2021, 11:33
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Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin rutin testleri devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs testleri sonuçlandı.

Yapılan test sonuçlarına göre 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

"TEDAVİ SÜREÇLERİNE EVLERİNDE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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