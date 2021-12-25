Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftaya 26 puanla 10. sırada girdi.
Süper Lig'deki son 5 maçında 4 mağlubiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda hanesine 27 puan yazdıran Alanya ekibi, 8. basamakta yer alıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Burak Bekaroğlu ile Caner Erkin, karşılaşmada forma giyemeyecek.