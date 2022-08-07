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Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı

Fatih Karagümrük Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Spor 07.08.2022, 21:15
Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı

Fatih Karagümrük Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor’u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük, Süper Lig’e mağlubiyet ile başlamış oldu. Kırmızı-siyahlıların gollerini Fabio Borini ve Davide Biraschi kaydederken, Antalya temsilcisinin golleri Wilson Eduardo (2), Efkan Bekiroğlu ve Erencan Yardımcı’dan geldi.

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