Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Karagümrük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. İstanbul ekibinin konuyla ilgili paylaşımında, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonunda Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 78 karşılaşmada, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon 13 maça çıkan Jimmy Durmaz, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.