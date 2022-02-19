Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 6. kez rakip olacak.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 5 maçtan 4’ünü Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin ise rakibine karşı hiç üstünlüğü bulunmuyor.

Lig maçlarında Sivasspor’un 11 golüne, Fatih Karagümrük 3 golle yanıt verdi. İki takım en son bu sezonunun ilk devresinde karşılaşmış ve müsabaka Sivasspor’un 4-0 galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005 Sezonu (TFF 1. Lig)

Karagümrük-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Karagümrük: 2-0

2020-2021 Sezonu (Süper Lig)

Karagümrük-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Karagümrük: 1-0

2021-2022 Sezonu (Süper Lig)

Sivasspor-Karagümrük: 4-0