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Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. İki ekip, bu mücadeleyle birlikte ligde 10. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor 08.04.2022, 11:29
Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. İki ekip, bu mücadeleyle birlikte ligde 10. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30’da Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 35 müsabakanın 7’sinde Fatih Karagümrük üstün gelirken, 17 maçı da Kasımpaşa kazandı. 11 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Ev sahibi ekip, ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 43 puanla 10. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla rakibinin hemen ardından 11. basamaktan bulunuyor.

Süper Lig’de 10. randevu

İki ekip Süper Lig’de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük, sahadan 2 kez galibiyet ile ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 defa kazanan taraf oldu. Aralarındaki 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük’ün 15 golüne, Kasımpaşa 16 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa son 4 haftada 12 puan topladı

Sami Uğurlu’nun 18. haftada takımın başına geçmesiyle beraber çıkışa geçen Kasımpaşa, ligde son 4 haftada topladığı 12 puan ile düşme hattından uzaklaşarak ligde 11. sıraya kadar yükseldi. Teknik direktör değişimi ile birlikte elde ettiği 41 puanın 30’unu son 14 haftada alan lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek yükselen grafiğini sürdürmek istiyor.

Karagümrük’te 4, Kasımpaşa’da 5 oyuncu ceza sınırında

Süper Lig’in 32. haftasında kozlarını paylaşacak iki İstanbul ekibinde de sarı kart ceza sınırında bulunun oyuncular var. Fatih Karagümrük’te Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Salih Dursun ve Adnan Uğur, Kaımpaşa’da ise Umut Bozok, Doğucan Haspolat, Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouanes ve Rayane Aabid sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta forma giyemeyecek.

Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak

Fatih Karagümrük’ün ev sahipliği yapacağı müsabaka yarın saat 13.30’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz’in yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.

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