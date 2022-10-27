Fatih Karagümrük ile Galatasaray 17. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de 17. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 10 defa kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 2 kez mağlup etti.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 8. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 12. basamakta yer alıyor.

17. randevu

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1 sona ererken, ikinci yarı da Galatasaray evinde 2-0 kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 6 maça çıktı. Bu alanda Adana Demirspor’un ardından averajla ikinci sırada olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom, dış sahada son olarak Kayserispor ile mücadele etti ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de son olarak Konyaspor’u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu karşılaşmalarda Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor’a da yenildi.

Karagümrük son iki maçında galip

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de son oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar son olarak deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-4 yenilirken, bu maçın ardından oynadığı Hatayspor’u 3-0 ve Ümraniyespor’u da 3-1’lik skorla mağlup etti.

Boey ve Abdülkerim cezalı, Kerem sarı kart sınırında

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey, Alanyapor karşılaşmasından kırmızı kart cezaları olduğu için Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Kerem Aktürkoğlu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Karagümrük maçında sarı kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da ayrıca Kazımcan Karataş’ın da sakatlığı bulunuyor.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.