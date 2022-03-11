Fatih Karagümrük, Hatayspor ile 4. kez karşılaşacak

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Hatayspor’a konuk olacak. İki takım Süper Lig’de 4. kez birbirine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Hatayspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Fatih Karagümrük, geride kalan 28 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 40 puanla 9. sırada yer alırken, ev sahibi Hatayspor ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile aldığı 43 puanla rakibinin üstünde 8. sırada bulunuyor. Bu zamana kadar iki ekip arasında oynanan 3 Süper Lig müsabakasında taraflar 1’er kez galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Fatih Karagümrük 3 gol bulurken kalesinde 4 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka ise 1-1’lik beraberlikle tamamlanmıştı.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da

Yeni Hatay Stadyumu’nda yarın saat 13.30’da oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eren Özyemişcioğlu olacak.

Öte yandan ligde gol krallığı yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok ile beraber zirvede yer alan El Kaabi, attığı 13 golle bordo-beyazlıların hücum hattındaki en büyük kozu.