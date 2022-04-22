Fatih Karagümrük, Giresunspor maçına hazır

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 34. haftasında Giresunspor’u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılarda tek hedef galibiyet.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u konuk edecek. Kasımpaşa’ya karşı alınan galibiyet ve lider Trabzonspor deplasmanında alınan 1 puanla ligin son 2 haftasında mağlup olmayan kırmızı-siyahlılar, Giresun temsilcisi karşısında 3 puan hedefliyor. İstanbul temsilcisi ligde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 47 puanla 10. sırada yer alırken, Giresunspor ise 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucu aldığı 40 puanla 16. sırada bulunuyor.

Karagümrük, iç sahada son 8 maçta 1 kez yenildi

Karagümrük, Volkan Demirel’in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından çıktığı 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda tek mağlubiyet, ligin 22. haftasında Beşiktaş’a karşı oynanan müsabakada alınmıştı.

7 oyuncu kart cezası sınırında

Yarın oynanacak müsabaka öncesi Fatih Karagümrük takımında Aleksandar Pesic, Lucas Biglia ve Salih Dursun sarı kart sınırında yer alıyor. Söz konusu oyuncular Giresunspor maçında kart görmeleri durumunda ligde önümzdeki hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Fousseni Diabate, Chiquinho, Hamidou Traore ve Aziz Behich de Giresunspor’da kart sınırında olan oyuncular.

Süper Lig’de 2. randevu

Fatih Karagümrük, Giresunspor ile Süper Lig’de ikinci kez karşılaşacak. İki ekibin ilk kez karşı karşıya geldiği sezonun ilk karşılaşmasını Giresunspor 3-1 kazanmıştı.

Düdük Erkan Özdamar’da

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.