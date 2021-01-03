Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'a mağlup oldu
Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
10. dakikada Baker'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Ekuban'ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
17. dakikada savunmadan çıkarken Balkovec topu Ekuban'a kaptırdı. Bu oyuncunun sağ kanattan bekletmeden ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Flavio'nun kale önündeki vuruşu yandan auta gitti.
40. dakikada Karagümrük yarı sahasından gelen hava topunda Trabzonspor savunması anlaşmazlık yaşayınca Sobiech ceza alanı içinde meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.
45+3. dakikada sağ kanattan Ekuban'un ceza sahası içine yerden yaptığı ortaya arka direkte Nwakaeme'nin kayarak vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
46. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahasına içine yaptığı ortada Nwakaeme'nin kale önündeki vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
58. dakikada savunmadan çıkarken kaptırılan topta Balovec pasını ceza sahası içi sol tarafında bulunan Ndiaye'ye aktardı. Bu futbolcunun terse yaptığı ortada Koray Altınay'ın sağ çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içeriye yapılan ortada savunmanın uzaklaştırma istediği top ceza sahası içi sol çaprazda Balkovec'in önünde aldı. Bu oyuncunun orta şut karşımı yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
81. dakikada orta saha mücadelesinde Karagümrüklü oyunculardan seken topu önünde bulan Ekuban, içeriye kadar kat edip rakibini çalımlayarak çektiği şutla takımını öne geçiren golü attı. 1-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Çimen
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia (Vato Arveladze dk. 35), Koray, Ndiaye, Jimmy (Muhammed dk. 79), Alparslan (Mevlüt dk. 72), Sobiech
Yedekler: Aykut Özer, Murat, Aksel
Teknik Direktör: Şenol Can
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Flavio (Abdülkadir Ömür dk. 72), Nwakaeme, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Kamil Ahmet dk. 90+1 ?) Djaniny (Afobe dk. 83 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Faruk Can, Safa, Yusuf
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Nwakaeme (dk. 46), Ekuban (dk. 81) (Trabzonspor), Balkovec (dk. 70) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak, Marlon, Lewis Baker (Trabzonspor), Balkovec, Vato Arveladze (Fatih Karagümrük
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|14
|26
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|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
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|16
|16
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|15
|12
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|16
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|3
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|2
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