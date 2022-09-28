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Fatih Karagümrük: "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Fatih Karagümrük: "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Spor 28.09.2022, 17:11
Fatih Karagümrük: "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Fatih Karagümrük: "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

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