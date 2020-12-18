banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?

Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri

Süper Lig’in 13. haftasının açılış karşılaşmasında Karagümrük, Galatasaray’ı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, rakibini Ndao ve Mevlüt'ün golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın sayısı, Diagne'den geldi.

Spor 18.12.2020, 21:49
8
Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

13. dakikada kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in ceza sahası içine yaptığı ortada Linnes topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Biglia'nın önünde kaldı. Arjantinli oyuncunun Biglia'nın sert şutunda Okan topu kornere tokatladı.

13. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içine yapılan ortada Koray'ın vuruşu filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndao düzeltip direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

46. dakikada, mücadelenin ikinci yarısına başlayan Karagümrük bir anda hızlı hücuma çıktı. Sol kanatta topla buluşan Koray, arka direkteki Ndao'yu gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğulcan, son çizgiye inip ceza sahası içine çevirdi. Bu noktada topla buluşan Feghouli'nin çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Donk kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterince kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada ceza sahası içinde Koray'ın Diagne'ye yaptığı hareket sonrasında Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Diagne, topu filelere gönderdi. 1-1

90+9. dakikada Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kendisine itiraz eden Enzo Roco'ya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

90+11. dakikada savunmada topla buluşan Ndao, savunmanın arkasına sarkan Mevlüt'e uzun bir pas attı. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta takımını tekrar öne geçirdi. 2-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 76), Biglia, Koray, Ndao (Murat Sarıgül dk. 90+12 ?), Aatif (Vato dk. 85), Balkovec, Sobiech (Mevlüt dk. 85)

Yedekler: Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Furkan Kara

Teknik Direktör: Şenol Can

Galatasaray: Okan, Linnes (Omar dk. 82 ?), Donk, Marcao, Saracchi (Ömer dk. 64), Taylan, Feghouli, Emre Kılınç (Ali Yavuz Kol dk. 82 ?), Oğulcan (Arda dk. 64), Emre Akbaba (Belhanda dk. 64), Diagne

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Luyindama, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Ndao (dk. 46), Mevlüt (dk. 90+11) (Karagümrük), Diagne (dk. 90+5 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Fatih Terim (dk. 69) (Teknik Direktör), Marcao (Maçın bittikten sonra gördü) (Galatasaray), Enzo Roco (dk. 90+9 (Karagümrük)

Sarı kartlar: Donk, Arda Turan, Ömer

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Karagümrük 13 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Göztepe 12 18
7. Gaziantep FK 11 18
8. Kasımpaşa 12 18
9. Hatayspor 11 18
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11