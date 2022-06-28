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Fatih Erdin, gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Fatih Erdin, 19. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

Spor 28.06.2022, 23:01
Fatih Erdin, gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Fatih Erdin, 19. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda milli güreşçi Fatih Erdin, serbest stil 86 kilo finaline çıktı. San Marinolu rakibine 4-1 mağlup olan Erdin, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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