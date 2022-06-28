Son Dakika
Biden’dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak memorandumuna ilişkin açıklama: “Zirveye harika bir başlangıç”
Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fatih Erdin, gümüş madalya kazandı
Milli güreşçi Fatih Erdin, 19. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.
Spor 28.06.2022, 23:01
Milli güreşçi Fatih Erdin, 19. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.
Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda milli güreşçi Fatih Erdin, serbest stil 86 kilo finaline çıktı. San Marinolu rakibine 4-1 mağlup olan Erdin, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.