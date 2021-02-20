Fatih Çintimar: "Olimpiyat için kota hedefimiz 40 sporcu"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat için 13 sporcularının kota aldığını ifade ederek, toplamda 40 sporcu ile olimpiyata gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl 26. kez düzenlenen Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve milli sporcular Buse Savaşkan ile Musa Tüzen, şampiyona öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, korona virüs salgını nedeniyle oluşan olağanüstü şartlara rağmen milli sporculara en iyi imkanları sunmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu süreçte düzenlediğimiz turnuvalarda sporcularımız 55 Türkiye rekoru kırdı. Polonya’da 5-7 Mart’ta düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na tamamı Türkiye’de doğmuş sporculardan oluşan 13 kota aldık. İnşallah bugün ve diğer turnuvalarda elde edeceğimiz başarılarla bu sayıyı 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sporcularımız en iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler"

Türkiye’nin 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağını da belirten Çintimar, "Tam kadro takımla yarışmak istiyoruz. Hiçbir sporcumuzun ev sahibi kontenjanını kullanmasını istemiyoruz. Sporcularımızın yüzde 98’i genç ve yıldız kategorisinde. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler” açıklamasını yaptı.

"Olimpiyat için kota hedefimiz 40 sporcu"

Başkan Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar 13 sporcunun kota aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Atletizm için her türlü desteği veren bir ekibin parçasıyız. İnşallah Türk atletizmini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve devletimizin desteğiyle layık olduğu yere getiririz. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota hedefimiz 40 sporcu. Sporcularımız ve antrenörlerimiz bunu başarmak için gece gündüz çalışıyorlar. Olimpiyatlarda atletizm branşında şu ana kadar 3 madalya var ancak hiçbiri altın değil. İnşallah bu olimpiyatlarda altın madalyayı ülkemize getirmek istiyoruz"

"Türk atletizmi pilot ülke konumuna geldi”

Son olarak korona virüs salgını döneminde Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla atletizmde daha fazla turnuva düzenlediğinin hatırlatılması ile ilgili Fatih Çintimar, şu ifadelere yer verdi:

"Türk atletizminin pilot ülke konumuna geldiğini söyleyebiliriz. Dünyanın birçok sporcusu burada kamp yapıyor. Çok kaliteli tesisler olunca dünya da size itibar ediyor. Bu, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın spora bakış açısının ürünü. Bu, bir güç. Ülkemiz sağlık sistemiyle bunların hepsini yapabiliyor."

Milli sporcu Buse Savaşkan: "Güzel bir çıkış yakaladım"

Yüksek atlamada Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Buse Savaşkan ise yakaladığı çıkışı sürdürmek istediğinin altını çizerek, "Bu organizasyonda büyüklerde 2. kez yarışıyorum. Burada olmak güzel bir duygu. Umarım bütün sporcu arkadaşlarımız başarılı olurlar. Almak istediği kotaları alırlar. Güzel bir çıkış yakaladım. Umarım bu yarışta da en iyi derecemi elde edebilirim" değerlendirmesini yaptı.

Milli sporcu Musa Tüzen: "Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na kota almak istiyorum"

Üç adım atlamada Türkiye şampiyonu sporcu Musa Tüzen de, “Bu organizasyona ev sahipliği yapabilmek çok önemli. Bunu sağlayanlara teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul’da 2 aydan bu yana kamptayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Hepimiz hazırız. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na kota almak istiyorum. Yaz sezonunda da 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası almayı hedefliyorum" cümlelerine yer verdi.