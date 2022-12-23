Fatih Çintimar: “2022 yılı tarihimizdeki en başarılı yıldır”

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 87. Büyük Atatürk Koşusu öncesinde yaptığı basın açıklamasında “2022 yılı tarihimizdeki en başarılı yıldır” dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Fatih Çintimar öncülüğünde Ankara’da Tenis Kulübünde basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 87. Büyük Atatürk Koşusu’nun sporcu katılımı olarak en çok sporcunun katıldığı koşu olduğunu vurgulayarak, “Büyük Atatürk Koşusu’nun hem katılım olarak hem yarışma olarak hem de gün olarak değişmesi için bir anket yaptık. Anket sonucu pazar gününe aldık. Bundan sonraki Atatürk Koşuları, Atatürk’ün Ankara’ya geliş haftasının pazar gününe denk gelen gün koşulmasını arz ediyoruz. Bu yıl sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çintimar, Atletizm alanında Türkiye’nin kara listeye alındığı yönündeki bazı haber sitelerinde yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çintimar, bu haberlerin Türkiye’nin aday olduğu Dünya Yürüyüş Şampiyonası’nı alamaması için yapıldığı savunarak, “Yüzyıllık tarihimizde ilk defa Avrupa Salon Atletizm şampiyonasını aldık. Bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye Atletizm ailesi olarak 2022 yılı bizim tarihimizdeki en başarılı yıldır” şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele döneminde Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde 1936’dan bu yana koşulan ve bir klasik olarak Türkiye atletizm tarihinde yerini alan Büyük Atatürk Koşusu’nun 87’ncisi 25 Aralık Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek. Yarış, 25 Aralık Pazar günü saat 14.05’te Dikmen’deki Keklikpınarı mevkiinden başlayarak Ankara Garı’nın önünde sona erecek. Yaklaşık 10.8 kilometre uzunluğundaki 87. Büyük Atatürk Koşusu’nda Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türkocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı ve Ankara Garı rotası takip edilecek.