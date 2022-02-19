banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Fatih Alper Tuncal: “Ebrar Karakurt bir dünya yıldızı”

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün başantrenörlüğünü ve aynı zamanda başkanlığını yapan Fatih Alper Tuncal, bir dönem Bahçelievler Voleybol Kulübü forması giymiş olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilgili, “Ebrar tam bir dünya yıldızı ve inşallah onu iyi değerlendiririz. İnşallah onu kırmayız. Türk voleybolu için çok ender yetişen sporculardan birisi” dedi.

Spor 19.02.2022, 11:59
Fatih Alper Tuncal: “Ebrar Karakurt bir dünya yıldızı”

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün başantrenörlüğünü ve aynı zamanda başkanlığını yapan Fatih Alper Tuncal, bir dönem Bahçelievler Voleybol Kulübü forması giymiş olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilgili, “Ebrar tam bir dünya yıldızı ve inşallah onu iyi değerlendiririz. İnşallah onu kırmayız. Türk voleybolu için çok ender yetişen sporculardan birisi” dedi.

TVF Kadınlar 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bahçelievler Voleybol Kulübü’nde başkan ve aynı zamanda başantrenör olarak görev yapan Fatih Alper Tuncal, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün kuruluşu ile ilgili konuşan Tuncal, “2006 yılında öğretmenlik yaptığım okulda takım seçmeleri yaptım. Oradan yola çıktım. Sonra baktım okul maçları yeterli olmuyor. Kulüp kurmaya karar verdik. Kulübü kurduk. Başkan bulamadık. Başkanlığını da ben yaptım. Öğretmenlik bir yandan başkanlık bir yandan derken takım iyice iyiye gitmeye başladı. Sonra çocukların yaşları büyümeye başladı artık ve profesyonel liglere girelim dedik. Profesyonel lige başvuru yaptık. Sonra Bölgesel Lig, ardından 2. Lig’e ve 1. Lig’e yükseldik. 1. Lig’de belirli süre kaldık ama paramız yetmediği için kulübü kapatmak zorunda kaldık. Şimdi desteklerimiz daha da arttı, altyapıdan sporcularımız daha fazla gelmeye başladı. Onlarla birlikte bu sene tekrar 2. Lig’deyiz. Şu anda da play-off’ları kovalıyoruz. Pazar günü de Galatasaray ile çok önemli bir maçımız var. Grup inanılmaz bir grup oldu. Sonuna kadar savaşacağız. Galatasaray’ı yenip play-off’lara gitmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Büyük ihtimalle play-off oynayacağız”

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde pazar günü oynayacakları Galatasaray müsabakasını kazanmaları halinde play-off turuna katılmaya hak kazanacaklarının altını çizen Fatih Alper Tuncal, bu müsabakanın hazırlıklarının iyi gittiğine değinerek, “Takımdaki hava çok güzel. Sakatımız yok çok şükür. İnşallah sakatımız olmaz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor. Kızlar çok istiyorlar ve hevesliler. Bizi mutlu eden de bu, onların çok istemesi ve azmi. Antrenmandan kaçmıyorlar. Antrenman bittiği zaman; ‘biraz daha, biraz daha’ diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çocuklarıma da inanıyorum. Büyük ihtimalle biz play-off oynayacağız” diye konuştu.

“Ebrar Karakurt, Türkiye’nin gururu”

Kulüplerinde altyapıdan birçok oyuncunun A takımda oynama şansı bulabildiğine de değinen Tuncal, “Altyapılar bir kulübün can damarı. Altyapılar olmasa o kulüpler barınamaz. Çünkü dışardan transferlerle bu iş yürüyecek boyutu geçti. Maliyetler yükseldi. Muhakkak ki altyapıdan sporcu gelmesi gerekmekte. Ebrar, bize 1 sene VakıfBank’tan yetişmesi için gönderildi. Hatta oradan 3 oyuncu birden geldi. Şu anda 2’si VakıfBank’ın A takımında oynuyor. Ebrarımız da İtalya’ya gitti. Ebrar inanılmaz bir sporcu. İnanılmaz hırslı bir sporcu. Onunla çalışmak çok keyifli. Zor bir sporcudur ama antrenörünü severse yapmayacağı iş yoktur. Bizim 1. Lig’deki ilk sezonumuzda bizi sırtlamıştı, 1 puanla play-off’u kaçırdık. Ebrar, inanılmaz gayreti ve hırsıyla mükemmel bir sporcudur. Türkiye’nin gururu zaten. Çok iyi noktalara gelecek. Son 2 haftadır MVP seçiliyor. Çalıştığım ender başarılı oyunculardan birisidir” ifadelerini kullandı.

“Ebrar tam bir dünya yıldızı ve umarım onu iyi değerlendiririz”

Fatih Alper Tuncal, daha önce Bahçelievler Voleybol Kulübü’nde birlikte çalıştığı milli voleybolcu Ebrar Karakurt’la ilgili düşüncelerini de şöyle aktardı:

“Ebrar bana hep şunu söylerdi; ‘Ben 22 yaşına geldiğim zaman Avrupa’ya gitmek istiyorum, Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum.’ Sürekli konuşurduk. Ben de Türkiye liginin, İtalya’dan sonra dünyanın en iyi ligi olduğunu, burada oynamasının kendisine daha çok katkı sağlayacağını söylerdim ama sürekli İtalya’da oynamak istediğini söylerdi ve gitti. Çok büyük başarılar sağlıyor. Maçları izlerken gururla izliyoruz. Milli takımımız için altyapıdan çok fazla oyuncu çıkmıyor ama Ebrar tam bir dünya yıldızı ve inşallah onu iyi değerlendiririz. İnşallah onu kırmayız. Türk voleybolu için çok ender yetişen sporculardan birisi. Milli takımımız için çok faydası olacağını düşünüyorum. Avrupa’da da göğsümüzü gere gere izleyebileceğimiz bir sporcu bunun gibi birkaç sporcumuz daha var. Bunlar da umarım Avrupa’ya giderler ve bizi Avrupa’da temsil ederler.”

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Kasımpaşa 26 29
14. Galatasaray 25 29
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14