Fatih Akyel:” Teknik anlamda elimizden geleni bu camia için yapacağız”

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Fatih Akyel düzenlendiği basın toplantısında,” Zor bir camia, zorluğu da büyüklüğünden geliyor, biz bu büyük camia içerisinde futbolcularımızla elimizden geleni yapacağız” dedi.

TFF 1.Lig’de mücadele dene Adanaspor kulübüne 3 gün önce teknik direktör olarak gelen Fatih Akyel, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda basın açıklaması düzenlendi. Adanaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Akyel,” Büyük bir camia burası, Türkiye’nin bilinen camialarından bir tanesi. Teknik anlamda elimizden geleni bu camia için yapacağız” diye konuştu.

“Futbolcularım ve ben kulüp için elimizden geleni yapacağız”

Zor bir camiaya geldiğini söyleyen Fatih Akyel,” Camianın zorluğu büyüklüğünden geliyor. Biz bu camia içerisinde ben ekibim ve futbolcularım elimizden geleni yapacağız. Adanaspor taraftarlarını memnun etmek için çalışacağız. Yeni geldik 3 günlük bir zaman dilimi oldu. Biran önce kaynaşıp birlik olacağız. Kısa bir zaman var önümüzde, biran önce maçlarımıza çıkacağız en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Yeni arkadaşlarımız ve yabancı oyuncularımı var. Bizde hoca ekibi olarak yeniyiz, hep beraber birlik olup Adanaspor için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Eyüp hoca elinden geleni yapmış”

Adanaspor Teknik Direktörü Fatih Akyel,” Takım çalışmış ama eksikleri var. Eyüp hoca elinden geleni yapmış. Zaman zaman kampta sakatlık geçiren ve antrenmana çıkamayan oyuncular var. Kampta sakatlandıkları için eksiklikleri olan oyuncular var. Biz eksiklikleri olanların tamamlamaya çalışacağız. Ama genel itibariyle takım çalışmış. Yeni gelen arkadaşlarımız özellikle eksikliklerini ve Türk oyuncularla kaynaştırıp hazır hala gelmeleri için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Hep beraber atağa giden takım oluşturmak istiyoruz”

10 numara oyuncu beklentileri olduğunu belirten Akyel,” Bizim takımımız içinde oyuncular var bunlardan veya aldığımız oyunculardan 10 numara yaratabiliriz. Biliyorsunuz ekonomik kriz Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi bütün büyük takımlarda da var. Bu camialar için kolay değil. Yönetimimizde bu mali krizin içerisinde en iyi şekilde davranmaya çalışıyor. Alınırsa niye alındı demeyiz ama öyle bir beklentimiz yok. Benim oyuncularımdan istediğim bu formanın hakkını vermeleri ve mücadele etmeleri. Sahada savaşan oynayan 10 numaradan ziyade hep beraber atağa gidip hep beraber geriye dönen takım oluşturmak istiyoruz, ekip oyunu oynamak istiyoruz” diye sözlerini sonlandırdı.